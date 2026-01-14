Бастрыкин: за убийства жителей Донбасса осудили более 1 тыс. украинских военных

Обвинительные приговоры также выносились за жестокое обращение с мирным населением и участие в боевых действиях в качестве наемников, сообщил председатель СК

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские суды вынесли обвинительные приговоры более 1 тыс. украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Судами по существу рассмотрено 802 уголовных дела, обвинительные приговоры вынесены в отношении 1 069 украинских военнослужащих. Они осуждены за совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с мирным населением и участие в боевых действиях в качестве наемников", - сказал он.

Бастрыкин добавил, что всего завершено расследование 898 уголовных дел по обвинению 1 212 военнослужащих ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск.