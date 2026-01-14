СК за 15 лет возбудил более 1 тыс. уголовных дел по сообщениям СМИ

Всего за время работы Следственного комитета рассмотрено 5,5 млн обращений, из них 2 млн - в центральном аппарате, добавил глава ведомства Александр Бастрыкин

Редакция сайта ТАСС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следственный комитет России с 2011 года возбудил более 1 тыс. уголовных дел по сообщениям СМИ. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС в преддверии 15-летия со дня образования СК.

"По материалам, распространенным в СМИ, в том числе в сети интернет и социальных сетях, зарегистрировано 7 586 сообщений о преступлениях, возбуждено более 1 тысячи уголовных дел. Мы принимаем все возможные меры, чтобы помочь людям. Именно такое требование у меня к подчиненным, и мы продолжим эту практику", - сказал он.

Кроме того, СК ведет активную работу по приему личных обращений граждан, число которых за 15 лет значительно увеличилось. "Если в 2011 году в ведомство поступило 245,6 тыс. обращений, то в 2024 году их было 650 тысяч. Причем за указанный период почти в четыре раза увеличилось количество обращений, поступающих в центральный аппарат - с 69 до 259 тысяч", - рассказал Бастрыкин.

Всего за время работы СК России рассмотрено 5,5 млн обращений, из них 2 млн - в центральном аппарате ведомства. "Я всегда призывал подчиненных оценивать ситуацию не по формальным докладам, а лично вникать в проблемы граждан, проводить приемы, выслушивать людей. И эту практику мы продолжаем. Мной лично было проведено 303 приема, приняты почти 4 тысячи граждан" - отметил Бастрыкин. По его словам, чаще всего люди сообщают о проблемах, связанных с вопросами социальной сферы, но нередко обращаются с темами соблюдения прав военнослужащих и потерпевших от преступлений.

Следственный комитет как самостоятельный следственный орган был образован 15 января 2011 года.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск.