В православном храме Пхеньяна прошла панихида по послу РФ Мацегоре

На ней присутствовали сотрудники российского посольства и члены их семей

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Варивода/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 14 января. /ТАСС/. Панихида по послу России в КНДР Александру Мацегоре состоялась в православном храме Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне, передает корреспондент ТАСС.

В ней приняли участие сотрудники российского посольства и члены их семей.

Мацегора умер в возрасте 70 лет 6 декабря 2025 года. Он был послом России в КНДР с декабря 2014 года и внес существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами.

Свято-Троицкий храм в Пхеньяне был возведен как символ корейско-российской дружбы по решению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира (1941-2011). По окончании строительства в августе 2006 года церковь была освящена митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом.