ГД: РФ готова обсудить венесуэльскую тематику с США на межпарламентской встрече

Инициаторы осложнения ситуации вокруг Венесуэлы не скрывают, что одной из целей их действий была нефть, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российская сторона готова обсудить венесуэльскую тематику, включая возможное сотрудничество в нефтяной сфере, на предстоящей встрече парламентариев России и США. Об этом сообщил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Я думаю, что во время встречи, если она состоится, будут вопросы, в том числе связанные с венесуэльским треком. А значит, возникнут и темы, связанные с нефтью. Потому что инициаторы осложнения ситуации вокруг Венесуэлы, то есть нынешняя команда Белого дома, особо и не скрывают, что одной из целей их действий была нефть, поэтому эти вопросы естественным образом возникают", - пояснил он газете.

Также основной темой будущих консультаций парламентариев, как ожидается, станет урегулирование конфликта на Украине, заявила ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).

В то же время, по словам Новикова, ряд организационных вопросов, включая формат встречи, состав делегаций, сроки проведения, а также вопросы безопасности и санкционных ограничений в отношении российских парламентариев, остаются на стадии проработки.