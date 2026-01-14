ГД: РФ готова обсудить венесуэльскую тематику с США на межпарламентской встрече
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российская сторона готова обсудить венесуэльскую тематику, включая возможное сотрудничество в нефтяной сфере, на предстоящей встрече парламентариев России и США. Об этом сообщил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Я думаю, что во время встречи, если она состоится, будут вопросы, в том числе связанные с венесуэльским треком. А значит, возникнут и темы, связанные с нефтью. Потому что инициаторы осложнения ситуации вокруг Венесуэлы, то есть нынешняя команда Белого дома, особо и не скрывают, что одной из целей их действий была нефть, поэтому эти вопросы естественным образом возникают", - пояснил он газете.
Также основной темой будущих консультаций парламентариев, как ожидается, станет урегулирование конфликта на Украине, заявила ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).
В то же время, по словам Новикова, ряд организационных вопросов, включая формат встречи, состав делегаций, сроки проведения, а также вопросы безопасности и санкционных ограничений в отношении российских парламентариев, остаются на стадии проработки.