Лавров: Россия и Намибия видят перспективы сотрудничества по геологоразведке

Глава МИД РФ отметил, что перспективными направлениями являются также добыча и переработка минеральных ресурсов

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Геологоразведка и добыча минеральных ресурсов, включая уран, являются приоритетными направлениями для сотрудничества России и Намибии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Как показали дискуссии в Москве, среди перспективных направлений нашего взаимодействия в материальной сфере - геологоразведка, добыча и переработка минеральных ресурсов, включая уран, энергетика, агропромышленный комплекс, рыболовство", - сказал Лавров.

Министр отметил, что на переговорах стороны договорились приложить дополнительные усилия для активизации торгово-экономического взаимодействия. Он отметил, что эти вопросы глава МИД Намибии обсуждала с вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в ДФО, председателем российской части межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Юрием Трутневым. "Госпожа министр и делегации также провели продуктивные встречи в госкорпорации "Росатом", - отметил он.

Лавров напомнил, что межправительственная комиссия встречалась в 2024 году в Москве, а теперь очередная сессия должна состояться в Виндхуке. "И госпожа министр вместе с Юрием Трутневым договорятся о том, в какие сроки это важное мероприятие может пройти. И мы считаем, что при подготовке к этой встрече должны быть сформулированы с обеих сторон конкретные предложения, в том числе касающиеся возможного расширения участия российских компаний в экономических и инфраструктурных проектах в Намибии. Много наших компаний проявляют соответствующий интерес, и мы будем их активно поддерживать", - подчеркнул министр.