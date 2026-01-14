Лавров: третий саммит РФ - Африка может быть организован в 2026 году

Глава МИД РФ отметил, что первый саммит состоялся в 2019 году

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Подготовка третьего саммита Россия - Африка имеет важное значение, мероприятие может быть организовано в 2026 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Сегодня отметили важное значение подготовки третьего российско-африканского саммита. Первый в 2019 году состоялся в Сочи, второй в 2023 году - в Санкт-Петербурге. Сейчас идет речь о том, чтобы в нынешнем, наступившем 2026 году организовать третий такой саммит", - отметил министр.

"У нас общее мнение об успехе работы созданного по инициативе глав государств России и африканских стран Форума партнерства Россия - Африка. Положительно оценили итоги второй министерской встречи", - добавил Лавров.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка состоялась 19-20 декабря 2025 года в Каире.