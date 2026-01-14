Лавров: Россия поддерживает требование Африки об увеличении присутствия в СБ ООН

Реформа Совбеза ООН давно назрела, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Реформа Совета Безопасности ООН давно назрела, Россия поддерживает требование Африки об увеличении присутствия континента в этом институте. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Мы акцентировали необходимость совершенствования форм деятельности ООН, что включает в себя и реформу Совета Безопасности, она давно назрела, - отметил Лавров. - Мы последовательно поддерживаем справедливые требования Африки об увеличении своего присутствия в Совете Безопасности. Эта коллективная позиция Африканского союза пользуется неизменной поддержкой России".

Лавров также выразил признательность за "поддержку со стороны Намибии российских кандидатур в ходе различных выборов в органы ООН, на других международных площадках". "Мы неизменно поддерживаем инициативы Намибии, кандидатуры этой страны в ходе различных выборов", - добавил он.