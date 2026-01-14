Лавров: ситуация в Сахеле развивается непросто

Глава МИД РФ отметил, что причиной являются попытки террористов возродить активность на Африканском континенте

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ситуация в Сахаро-Сахельском регионе развивается непросто, это связано со стремлением внерегиональных сил продвигать свои интересы и попытками террористов возродить активность на Африканском континенте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Особое внимание уделили африканской проблематике, в том числе обстановке на востоке Демократической Республики Конго, положению в Сахаро-Сахельском регионе. Там непросто развиваются ситуации. И прежде всего это связано с попытками внерегиональных сил продвигать свои интересы, не имеющие прямого отношения к законным чаяниям африканских народов. И также это все связано с попытками террористических сил возродить свою активность на Африканском континенте, в различных его регионах", - отметил Лавров.

По его словам, Москва неизменно продвигает концепцию, согласно которой "африканским проблемам решения должны искать прежде всего сами африканские страны, а внешние игроки, те, кто искренне хочет им помочь, должны уважать те подходы, которые вырабатывают сами африканцы, и оказывать возможное содействие практической реализации этих подходов".

В этом контексте, добавил глава МИД, Россия неизменно с уважением относится к той роли, которую призваны играть африканские субрегиональные организации.