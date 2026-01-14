Лавров: Намибия согласна, что необходимо устранить первопричины украинского кризиса

Глава МИД РФ встретился с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Намибия поддерживает идею о том, что украинский кризис может быть урегулирован только через устранение его первопричин. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Украинский кризис - и здесь мы с намибийскими друзьями опять же видим ситуацию одинаково - может быть урегулирован только через устранение коренных причин, которые привели к нынешней ситуации", - подчеркнул Лавров.

"Мы признательны - и я сегодня об этом упомянул - нашим намибийским друзьям за объективную сбалансированную позицию по вопросам, которые связаны с ситуацией на Украине и вокруг нее, включая попытки наших западных коллег украинизировать повестку дня практически всех международных организаций, - подчеркнул Лавров. - Мы знаем, что Намибия понимает пагубность такого подхода, и еще раз выражаю признательность за это".