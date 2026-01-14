Лавров назвал операцию США в Венесуэле незаконной

По словам главы МИД РФ, такие оценки "разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального Юга, глобального Востока"

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Большинство государств считают действия США в Венесуэле незаконными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша позиция остается неизменной. Эта позиция носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства, естественно, представляют интересы всего населения", - указал российский министр по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи. Лавров уверен, что "Венесуэла являлась именно таким государством".

"Поэтому наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, они остаются в силе", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства РФ. По его словам, такие оценки "разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального Юга, глобального Востока".