Лавров: глобализация пошла "коту под хвост" из-за действий США

Глава МИД РФ уточнил, что имеет в виду "не только структуры Организации Объединенных Наций, но и принципы модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил, честная конкуренция"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что глобализация пошла "коту под хвост" из-за действий Вашингтона.

Глава МИД РФ обратил внимание журналистов на то, что операция США в Венесуэле нарушает международное право, систему международных отношений. Лавров уточнил, что имеет в виду "не только структуры Организации Объединенных Наций, но и принципы модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности и многое-многое другое, что теперь уже, как говорится, пошло, по сути дела, коту под хвост". "И вместо глобализации мы наблюдаем фрагментацию мирового хозяйства", - заметил руководитель российского внешнеполитического ведомства.