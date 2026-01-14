Лавров: Россия привержена договоренностям с Венесуэлой

Москву и Каракас связывает долгая история добрых стратегических отношений, подчеркнул глава российского МИД

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия привержена всем договоренностям, которые были достигнуты с Венесуэлой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"C Венесуэлой нас связывает долгая история добрых стратегических отношений. Мы привержены тем договоренностям, которые были достигнуты", - отметил он.

По словам министра, Россия с "большим интересом, озабоченностью и симпатией" наблюдает за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права и независимость, при этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с Соединенными Штатами. "Уполномоченный президент Делси Родригес неоднократно высказывалась [о готовности к диалогу] - при понимании, конечно, что такой диалог будет иметь форму и содержание, опирающиеся на принципы равноправия, взаимного уважения и отказа от односторонних методов диктата либо в политике, либо тем более методов силового воздействия", - подчеркнул глава дипведомства.

"Я не могу прогнозировать, как все произойдет далее, но на данном этапе мы видим, что венесуэльское руководство отстаивает свои национальные приоритеты и отстаивает свой национальный суверенитет и необходимость участия в международных отношениях именно в качестве равноправного, суверенного, независимого государства", - продолжил руководитель МИД РФ.

"Я очень надеюсь, что все, кто заинтересован в отношениях с Венесуэлой, включая Соединенные Штаты, будут отвечать взаимностью и будут тоже уважать эти принципы, которые, по-моему, должны иметь универсальный характер", - заключил министр.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп ранее заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.