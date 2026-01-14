Лавров: РФ с симпатией наблюдает, как руководство Венесуэлы отстаивает свои права
Редакция сайта ТАСС
10:45
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия с симпатией наблюдает, как текущее венесуэльское руководство отстаивает свои права и интересы страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
"С большим интересом, озабоченностью и симпатией наблюдаем за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права, свою независимость, при этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с Соединенными Штатами", - сказал он.