Лавров: РФ с симпатией наблюдает, как руководство Венесуэлы отстаивает свои права

Глава МИД России отметил, что республика проявляет гибкость и выражает готовность к диалогу

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия с симпатией наблюдает, как текущее венесуэльское руководство отстаивает свои права и интересы страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"С большим интересом, озабоченностью и симпатией наблюдаем за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права, свою независимость, при этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с Соединенными Штатами", - сказал он.