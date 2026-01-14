Лавров: Вашингтон взял линию на разлом системы международных отношений

Речь идет о грубейшем нарушении международного права, охарактеризовал глава МИД РФ операцию США в Венесуэле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Операция США в Венесуэле говорит о том, что Вашингтон ведет линию на разлом системы международных отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права", - охарактеризовал глава МИД РФ операцию США в Венесуэле по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"И в целом это (операция в Венесуэле - прим. ТАСС) и другие действия, которые мы наблюдаем на международной арене, свидетельствуют о даже не попытке, а о линии наших американских коллег на разлом всей той системы, которая создавалась долгие годы при их непосредственном участии", - указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.