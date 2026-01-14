ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лавров: Венесуэла готова к диалогу с США при отсутствии методов диктата

Уполномоченный президент Делси Родригес неоднократно высказывалась о готовности к контактам, напомнил глава МИД РФ
10:45
обновлено 10:56
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Венесуэла готова к диалогу с США, который будет опираться на принципы равноправия и отказа от методов диктата. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Уполномоченный президент Делси Родригес неоднократно высказывалась [о готовности к диалогу] - при понимании, конечно, что такой диалог будет иметь форму и содержание, опирающиеся на принципы равноправия, взаимного уважения и отказа от односторонних методов диктата либо в политике, либо тем более методов силового воздействия", - отметил он. 

