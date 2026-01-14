Лавров не стал прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в Венесуэле

Глава МИД РФ отметил, что руководство страны отстаивает национальный суверенитет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Дальнейшее развитие ситуации в Венесуэле трудно прогнозировать, руководство страны отстаивает национальный суверенитет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Я не могу прогнозировать, как все произойдет далее, но на данном этапе мы видим, что венесуэльское руководство отстаивает свои национальные приоритеты и отстаивает свой национальный суверенитет и необходимость участия в международных отношениях именно в качестве равноправного, суверенного, независимого государства", - сказал он.