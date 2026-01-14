Лавров: третья сторона не изменит характер связей РФ и Ирана

Глава МИД РФ отметил, что этот характер опирается на договоренности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Какая-либо третья сторона не может изменить характер отношений России и Ирана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Не думаю, что какая-либо третья сторона может изменить принципиальный характер отношений между Москвой и Тегераном. Этот характер опирается на договоренности, которые были достигнуты между президентами Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Он отвечает интересам двух государств, двух народов", - отметил Лавров, комментируя по просьбе ТАСС заявления президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.

По словам Лаврова, этот характер воплощен в целом ряде практических проектов, таких как сооружение АЭС "Бушер", реализация планов в сфере транспортной инфраструктуры, таких как коридор Север - Юг и прочих. "Безусловно, когда Соединенные Штаты начинают действовать исключительно игнорируя все те нормы, которые сами же американцы продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией, и когда сами же они после этого отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль о том, что ненадежными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом", - продолжил министр.

"Сенатор есть такой Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС), который в наших соответствующих списках значится. Он активно продвигает - и в последнее время явно оживился - инициативу о 500% пошлин на торговлю со всеми странами, которые торгуют с Российской Федерацией. Это может вызывать, безусловно, и улыбку, может вызывать гнев, отторжение. Но мне кажется, надо просто работать и реализовывать те договоренности, которые есть между нами и Исламской Республикой Иран, между Россией и всеми другими нашими торговыми и экономическими партнерами", - резюмировал Лавров.