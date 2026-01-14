Лавров: дискриминационное задействование санкций показывает ухудшение позиций США

Глава МИД РФ прокомментировал заявление американского президента о введении 25-процентных пошлин против всех стран, сотрудничающих с Ираном

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Применение США нечистоплотных и дискриминационных санкционных методов отражает последовательное ухудшение конкурентных позиций Вашингтона. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами, методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентные позиции Соединенных Штатов последовательно ухудшаются", - указал он, отвечая на вопрос ТАСС о заявлениях президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.

При этом Лавров отметил, что существуют "более справедливые методы отстаивания своих позиций, нежели такое прямое дискриминационное задействование санкционных рычагов". "Это долго не может продолжаться. Это приведет к еще более серьезному кризису в международных экономических, да и в международных политических отношениях", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Мы об этом в диалоге, который у нас есть с Вашингтоном и который мы хотим продолжать, мы об этом откровенно говорим, откровенно обсуждаем необходимость все-таки наведения какого-то элементарного порядка всех методов, которые применяются на международной арене", - констатировал министр.