Лавров: РФ открыта к переговорам по Украине, если они будут носить серьезный характер

Как отметил глава МИД РФ, российский лидер Владимир Путин неоднократно подтверждал такую позицию

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подтверждал позицию России об открытости к переговорам по Украине, если они будут носить серьезный характер. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

"Президент Путин неоднократно, в том числе за последние пару недель на различных мероприятиях, подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы и им есть что сказать", - отметил министр.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны Евросоюза обсуждают возможность назначить специального представителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с российской стороной от лица сообщества. Среди возможных кандидатов на эту роль называется президент Финляндии Александер Стубб.