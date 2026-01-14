Лавров: Макрон работает на публику

По словам главы МИД РФ, серьезных предложений контактов от Парижа нет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал работой на публику заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении связаться с российским лидером Владимиром Путиным и "что-то там предложить".

"В очередной раз президент Макрон заявил, что вот он обязательно свяжется с Путиным в течение нескольких недель. Он уже не в первый раз это говорит", - отметил Лавров на пресс-конференции.

"Во-первых, все взрослые люди, и тем более, когда взрослые люди занимают государственные посты, и тем более, когда они хотят обсуждать вопросы войны и мира, то, наверное, нужно просто предлагать соответствующие контакты, - подчеркнул министр. - А когда, вот как господин Макрон, кто-то заявляет: "Я вот буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу". Это несерьезно. Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила".