Лавров назвал встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером серьезными

Они были нацелены на преодоление первопричин украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подключившимся в последнее время Джаредом Кушнером были серьезными, нацеленными на преодоление первопричин украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Все предыдущие встречи со специальным посланником президента [США Дональда] Трампа господином Уиткоффом, и в последнее время к нему подключился господин Кушнер, все эти встречи были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин, потому что иначе никакого устойчивого, долгосрочного мира ожидать не приходится", - отметил Лавров.