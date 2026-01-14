Лавров: Россия открыта к контактам с Уиткоффом и Кушнером

Интерес со стороны американских эмиссаров будет встречен Москвой с пониманием, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия открыта к контактам с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, интерес с их стороны будет встречен Москвой с пониманием. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы открыты к контактам со Стивеном Уиткоффом. Джаредом Кушнером. Президент России встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента США Дональда Трампа, - отметил глава МИД РФ. - Я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием".