Лавров: РФ интересно узнать о впечатлениях США от встречи с "коалицией желающих"

По словам главы МИД России, контакты между двумя странами по Украине опираются на прочную основу Аляски, где было достигнуто понимание

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российской стороне было бы интересно услышать о впечатлениях представителей США от встречи в Париже с так называемой коалицией желающих из Европы. Об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если речь идет о переговорах, как я упомянул, они состоялись в Париже между коалицией жаждущих, или как она называется, с участием [Владимира] Зеленского и с приглашением [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа и [зятя американского лидера предпринимателя Джареда] Кушнера, они выпустили свой итоговый документ, вернее [это] такая декларация о намерениях, я бы так сказал, к которому не присоединились Соединенные Штаты. И какой-либо конкретной информации о том, что там на самом деле было и что стоит за этим декларативным документом, мы пока не знаем. Так что если наши американские коллеги заинтересованы нас пробрифинговать о своих впечатлениях, то, конечно, это представляет для нас интерес", - отметил министр.

"Тем более, учитывая, что наши с американцами контакты по Украине опираются на прочную основу Аляски, где было достигнуто понимание, разделенное и американской, и российской сторонами", - подчеркнул Лавров.