Заочно осужденных за фейки о ВС при возвращении в РФ ждет отбытие наказания

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что такие преступления совершаются путем опубликования соответствующих данных в интернете, их выявляют в том числе с помощью анализа открытых источников

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Приговоры в отношении заочно осужденных за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и дискредитацию армии будут приведены в исполнение, как только они вернутся в Россию. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования СК РФ.

"Если лица, в отношении которых имеются приговоры, вернутся в Россию, такие решения судов будут приведены в исполнение", - сказал он.

Бастрыкин отметил, что эти преступления совершаются путем опубликования соответствующих данных в интернете, их выявляют в том числе с помощью анализа открытых источников. "Но надо понимать, что многие из тех, кто их совершает, делают это из-за рубежа. Поэтому процессуальные решения в отношении них принимаются заочно. Суды также заочно рассматривают такие дела", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00.