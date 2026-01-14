Комитет ГД не одобрил законопроект о запрете приобретения животных для цирков

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести запрет на приобретение и передачу животных в цирки для использования в культурно-зрелищных целях.

"Рекомендовать Государственной думе отклонить в первом чтении проект федерального закона №922495-8 "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в заключении комитета, которое есть в распоряжении ТАСС.

В документе отмечается, что правила обращения с животными в цирках уже закреплены в действующем законодательстве. Кроме того, отмечается, что принятие законопроекта может быть опасно для самих животных из-за стерилизации экзотических видов и потребует дополнительных бюджетных расходов. "Также, по мнению Министерства культуры Российской Федерации, животные, представленные в цирковых программах, становятся фактором притяжения зрителей, что подтверждается стабильным спросом на билеты представлений и социологическими опросами", - говорится в заключении комитета.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов от фракции "Новые люди" во главе с ее лидером Алексеем Нечаевым в мае. Новыми нормами предлагалось дополнить закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Предлагалось ввести запрет на приобретение и передачу животных для использования их в культурно-зрелищных целях в цирках. Также предлагалось ввести обязанность для владельцев таких животных осуществлять их стерилизацию.

Как отмечают авторы законопроекта, каждое животное, уже находящееся в цирке, может продолжать выступать и оставаться на попечении учреждения до своей естественной старости и смерти. При этом замена выбывших животных будет запрещена. "Таким образом, по мере естественного сокращения численности животных в цирках постепенно прекратятся номера с участием животных", - говорится в документе.