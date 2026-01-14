В СФ считают "плохой идеей" выдвижение Стубба от Евросоюза для диалога с Россией

По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, одним из преимуществ президента Финляндии являются "неплохие отношения с Дональдом Трампом, с которым он играет в гольф"

Президент Финляндии Александер Стубб © Carl Court/ Getty Images

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Возможное назначение президента Финляндии Александера Стубба на пост специального представителя ЕС для диалога с РФ является "плохой идеей", поскольку эта страна является в том числе членом военно-политического блока НАТО, враждебного России. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Выбор президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика от ЕС с Россией - плохая идея. Европейцы думают, что Финляндия - наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, одним из преимуществ Стубба являются "неплохие отношения с Дональдом Трампом, с которым он играет в гольф". "Однако в последнее время финский лидер сделал ряд откровенно русофобских заявлений. После этого в России его оценивают как врага. Поэтому, если мы и согласимся на диалог, европейцам хорошо бы подобрать более подходящую кандидатуру", - отметил парламентарий.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны Евросоюза обсуждают возможность назначить спецпредставителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с российской стороной от лица сообщества. Среди возможных кандидатов на эту роль называется Стубб. По данным издания, на саммите лидеров ЕС в марте 2025 года обсуждалась возможность назначить спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию, но тогда идея заключалась в том, что он будет участвовать в переговорах вместе с украинской делегацией. Инициатива не была реализована.

В последние недели в Европе начали звучать идеи о необходимости диалога с Россией, об этом публично говорили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Собеседники издания в ЕС заявляют, что на этом фоне в блоке вновь начали обсуждать идею назначить спецпредставителя. В Евросоюзе опасаются, что Брюссель не сможет отстаивать свои позиции, не сидя за столом переговоров.