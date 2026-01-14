Статья

Венесуэла, пошлины 500% за контакты с РФ и политика Макрона. Заявления Лаврова

Из-за действий США глобализация пошла "коту под хвост", подчеркнул глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Операция США в Венесуэле говорит о том, что Вашингтон ведет линию на разлом системы международных отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. А применение США нечистоплотных и дискриминационных санкционных методов говорит только об ухудшении конкурентных позиций Вашингтона.

США хотят пресечь поползновения по втягиванию Украины в НАТО, Россия это видит. Также Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

ТАСС собрал основные заявления главы российской дипломатии.

О контактах РФ с США

Встречи президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Уиткоффом и Кушнером были "серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин".

Москва открыта к контактам с Уиткоффом и Кушнером, "я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием".

Российской стороне было бы интересно услышать о впечатлениях представителей США от встречи с "коалицией желающих" из Европы: "Так что если наши американские коллеги заинтересованы нас пробрифинговать о своих впечатлениях, то, конечно, это представляет для нас интерес".

Вашингтон хочет пресечь поползновения по "втягиванию Украины в НАТО", Москва это видит.

О действиях Вашингтона

Вашингтон взял линию на разлом системы международных отношений, создававшейся десятилетиями: "Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права".

Из-за действий США глобализация пошла "коту под хвост"

Отказ США от собственных принципов глобализации "наводит на мысль о том, что ненадежными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом".

Продвижение в США инициативы о 500% пошлин к странам, торгующим с РФ, может "вызывать улыбку или гнев", но Москве надо работать и реализовывать договоренности с партнерами.

Нечистоплотные методы внешнеторговой политики Вашингтона говорят о том, что "конкурентные позиции Соединенных Штатов последовательно ухудшаются".

О незаконности атаки США на Венесуэлу

Москва "привержена тем договоренностям, которые были достигнуты" с Каракасом.

Операция США в Венесуэле незаконна, эту оценку "разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства".

Россия "с большим интересом, озабоченностью и симпатией" наблюдает, как текущее венесуэльское руководство отстаивает интересы страны.

Венесуэла готова к диалогу с США, если "такой диалог будет иметь форму и содержание, опирающиеся на принципы равноправия, взаимного уважения и отказа от односторонних методов диктата либо в политике, либо тем более методов силового воздействия".

Трудно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в Венесуэле, сейчас руководство страны "отстаивает свой национальный суверенитет и необходимость участия в международных отношениях" в качестве равноправного и независимого государства.

Об угрозах США Ирану

Какая-либо третья сторона не может изменить характер отношений России и Ирана, он "отвечает интересам двух государств, двух народов".

Об украинском урегулировании

Путин неоднократно подтверждал позицию России об открытости к переговорам по Украине, если они будут носить "серьезный характер".

Предложения европейцев о прекращении огня прежде урегулирования нацелены на то, чтобы выиграть время для Киева и сохранить там режим: "Речь идет о том, чтобы в очередной раз выторговать дополнительное время для того, чтобы поддерживать киевский режим, чтобы сохранить его сущность".

От президента Франции Эмманюэля Макрона серьезных предложений контактов нет, он работает на публику, говоря о намерении связаться Путиным и "что-то там предложить": "Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила".

Коллективный запад заинтересован в подготовке к войне с Россией, "они об этом открыто говорят".

Намибия поддерживает идею, что украинский кризис может быть урегулирован только через устранение первопричин: "Украинский кризис - и здесь мы с намибийскими друзьями опять же видим ситуацию одинаково - может быть урегулирован только через устранение коренных причин, которые привели к нынешней ситуации".

