Захарова: РФ сделает все, чтобы мечта детей Донбасса о мирной жизни стала реальностью

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что 14 января в дипведомство пришли дети, своими руками сделавшие игрушки для новогодних елок, установленных в Атриуме

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия сделает все возможное, чтобы мечта детей Донбасса о спокойной мирной жизни стала реальностью как можно скорее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия сделает все, чтобы мечта детей Донбасса о спокойной мирной жизни стала реальностью как можно скорее и чтобы вместо кованных роз из гильз и осколков в наших исторических регионах росли и цвели настоящие розы", - написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат рассказала, что в среду в МИД России пришли дети, своими руками сделавшие игрушки для новогодних елок, установленных в Атриуме на Смоленской площади. Она напомнила, что МИД РФ вместе с Движением "Синергия талантов" принял участие в VII Международном фестивале новогодних елок.

"Ребята приехали из разных регионов России, в том числе из ДНР, Ростовской области, а также из-за рубежа, из Таджикистана, Израиля, Турции, Латвии. Они делились впечатлениями, а также поведали о том, как в их семьях встречают Новый год, говорили о своих мечтах и о том, что ждут от 2026 года", - отметила дипломат.

"Особенно тронула история Леры из Донецка. Она принесла с собой "Розу Донбасса" - кованый цветок, созданный из гильз и осколков снарядов, которыми преступный киевский режим регулярно обстреливает мирные города Новороссии, передав ее в дар МИД России", - поделилась Захарова.