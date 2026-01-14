Путин 15 января примет верительные грамоты зарубежных послов

В мероприятии примут участие представители 34 государств

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 января примет верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего будут участвовать представители 34 зарубежных государств.

В том числе Путин примет документы у 10 вновь прибывших послов из стран Европы.

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди них посланник Словакии Петер Припутен, Аленка Сухадолник из Словении, Николя Луи Мари Оливье де Ривьер из Франции, Даниэл Коштовал из Чехии, новый посол Португалии Сара Феронья Мартинш, Норвегии - Хейди Олуфсен, Швеции - Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии - Юрг Стефан Бурри, Италии - Стефано Бельтраме и Австрии - Герхард Зайллер.

В числе участников мероприятия также назван Гуль Хасан как посол Исламского Эмирата Афганистан - такое название страна получила уже после прихода к власти движения "Талибан" в 2021 году.

Летом МИД России подтвердил ТАСС, что Москва признала Исламский Эмират Афганистан, а посол страны прибыл в Москву 1 июля. Уже 3 июля он вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел Андрею Руденко.