Путин примет верительные грамоты у пяти новых послов из стран Латинской Америки

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 января примет верительные грамоты у новых послов из пяти латиноамериканских стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Верительные грамоты российскому лидеру вручат новые послы Бразилии - Сержио Родригес дос Сантос, Колумбии - Хорхе Игнасио Сорро Санчес, Кубы - Энрике Орта Гонсалес, Перу - Мануэль Аугусто де Коссио Клювер и Уругвая - Мария Дель Росарио Портель Касанова.

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего президент примет грамоты у 34 новых послов.