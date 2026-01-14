ГД разрешает досрочно прекращать полномочия председателя многоквартирного дома

Проект закона внесла на рассмотрение палаты парламента Самарская губернская дума

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о досрочном прекращении полномочий председателя совета многоквартирного дома (МКД) по состоянию здоровья, смерти или продажи собственности.

Проект закона был внесен на рассмотрение палаты парламента Самарской губернской думой. Изменения предлагается внести в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласно пояснительной записке, действующее законодательство не предусматривает основания для досрочного прекращения полномочий председателя и члена совета многоквартирного дома, например, в связи с невозможностью их осуществления по состоянию здоровья, в случае продажи помещения, смерти или добровольного отказа от исполнения полномочий.

"Полномочия председателя, члена совета многоквартирного дома могут быть досрочно прекращены в связи с невозможностью их осуществления по состоянию здоровья, в случае продажи помещения (прекращения права собственности) в многоквартирном доме, смерти, добровольного отказа от исполнения полномочий", - говорится в тексте законопроекта.

В случае принятия закона, полномочия председателя многоквартирного дома будут досрочно прекращаться в день отправки заказным письмом самим председателем или его представителями копии документа, который подтверждает основание для досрочного прекращения полномочий, членам совета МКД. Полномочия до избрания нового председателя будет выполнять член совета МКД, назначенный решением совета в результате голосования на его заседании.

При этом любой из собственников помещений в многоквартирном доме может инициировать общее собрание собственников для принятия решения об избрании нового председателя. Такое решение должно быть принято в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий председателя. Если в этот срок председатель не избран, тогда орган местного самоуправления в трехмесячный срок созывает общее собрание и включает в его повестку вопрос об избрании председателя.