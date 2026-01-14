Путин 15 января примет верительные грамоты послов стран Африки и Ближнего Востока

Торжественная церемония традиционно состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет верительные грамоты у послов иностранных государств, в том числе из стран Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Верительные грамоты главе государства вручат посланник из Сомали - Мохамед Абукар Зубеир, Габона - Состен Ндемби, Шри-Ланки - Шобини Каушала Гунасекера, Сенегала - Стефан Сильвен Самбу, Руанды - Джозеф Нзабамвита, Мавритании - Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша, Алжира - Туфик Джуама, Бангладеш - Назрул Ислам, Египта - Хамди Шаабан Абдельхалим Мохамед, Ганы - Кома Стеем Джеху-Аппьях и Намибии - Моника Ндилявике Нашанди.

Кроме того, в церемонии примут участие послы из Ближневостоночного региона: Абдул-Карим Хашим Мустафа из Ирака, Башир Салех Аззам из Ливана, Сами Бен Мохаммед аль-Садхан из Саудовской Аравии.

