Путин 15 января примет верительные грамоты у посла Израиля

Одед Йосеф прибыл в Москву в начале ноября

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новый посол Израиля Одед Йосеф завтра вручит президенту России Владимиру Путину на торжественной церемонии в Кремле свои верительные грамоты. Об участии дипломата в мероприятии сообщает пресс-служба российского лидера.

Йосеф прибыл в Москву в начале ноября, и уже 3-го числа вручил копии грамот замглавы МИД РФ Сергею Вершинину. На посту дипломат сменил Симону Гальперин, работавшую в Москве с января 2024 года.

Одед Йосеф, в прошлом работавший в том числе в дипмиссии в Москве, подчеркивал важность прямых связей между народами России и Израиля. Он заявлял, что намерен приложить максимальные усилия для их укрепления.