Медведев уверен, что европейцы "сдадут" Гренландию США
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Европейские страны, несмотря на громкие заявления, скорее всего, "сдадут" Гренландию, что и станет большим прецедентом для сообщества. Таким образом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в X заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о "беспрецедентных последствиях" возможного нарушения суверенитета владеющей островом Дании со стороны США.
"Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику?" - задался по-английски вопросом Медведев.
"Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию, - выразил уверенность он. - И вот это уже отличный европейский прецедент!"
Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявлял, что тот должен стать частью США.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.