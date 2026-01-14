Мишустин созвонился с премьер-министром Белоруссии Турчиным

Главы правительств обсудили вопросы российско-белорусского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин созвонился с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, они обсудили российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также совместные проекты. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Белоруссия Александром Турчиным. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, обсудили реализацию совместных проектов в различных отраслях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в разговоре премьеры обсудили также важность укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии и в Евразийском экономическом союзе.