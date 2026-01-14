Небензя: новый виток напряженности в Йемене негативно сказывается на жизни страны

Россия обеспокоена обострением ситуации на юго-востоке республики, заявил постоянный представитель РФ при ООН

ООН, 14 января. /ТАСС/. Россия обеспокоена обострением ситуации на юго-востоке Йемена, новый виток напряженности негативно сказывается на социально-экономической жизни страны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Обеспокоены эскалацией в юго-восточных провинциях страны в результате боестолкновений между различными отрядами, входящими в состав проправительственных сил, включая формирования Южного переходного совета Йемена, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Йемене. - Нынешний виток напряженности уже негативно сказывается на социально-экономической жизни страны: наблюдаются перебои с электроэнергией, фиксируется быстрый рост числа внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома в попытке спастись от насилия".

Глава российского диппредставительства указал, что "неконтролируемого обрушения ситуации пока удается избежать благодаря совместным усилиям региональных игроков, нацеленным на стабилизацию обстановки". "Настойчиво побуждаем все вовлеченные стороны воздерживаться от резких заявлений и тем более силовых действий. Имеющиеся в рядах международно признанных йеменских властей разногласия следует разрешать исключительно дипломатическими методами. А ответственным членам международного сообщества следует предпринять шаги для помощи йеменцам в преодолении последствий этого кризиса", - добавил он, отметив, что РФ "последовательно выступает за содействие внутрийеменской нормализации".

Ситуация в Йемене

В начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами Южного переходного совета (ЮПС) установили контроль над восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. После этого председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести в стране чрезвычайное положение на 90 дней. Йеменские власти также решили аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил, которые покинули республику 2 января.

В тот же день ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планировалось провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Тогда же правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Руководство ЮПС приветствовало инициативу проведения мирной конференции, однако утром 7 января представитель коалиции Турки аль-Малики заявил, что лидер ЮПС Айдарус аз-Зубайди, который должен был 6 января вылететь в Эр-Рияд для встречи с аль-Алими, в последний момент скрылся в неизвестном направлении. Согласно информации альянса, он бежал в ОАЭ через Сомали. 7 января силы, выступающие на стороне международно признанного правительства Йемена, вошли в центральные районы Адена и взяли под охрану ключевые государственные объекты после того, как сепаратисты оставили свои позиции.

9 января члены ЮПС, которые вылетели в Саудовскую Аравию, распространили заявление о роспуске организации и прекращении деятельности всех ее структур. В свою очередь часть совета, поддерживающая аз-Зубайди, отвергла это заявление. Как отметил представитель ЮПС Анвар ат-Тамими, решения относительно будущего совета могут быть приняты только всеми членами организации под председательством аз-Зубайди.