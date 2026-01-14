Сенатор Басюк: Киев хочет затянуть конфликт продлением мобилизации

Замглавы комитета СФ по обороне и безопасности отметил, что киевские власти не делают ставку на защиту людей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Продление военного положения и мобилизации на Украине является признанием киевского режима в затягивании вооруженного конфликта. Об этом сообщил ТАСС замглавы комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк.

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине. Кроме того, Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины, до этого он занимал пост министра цифровой трансформации. Владимир Зеленский поручил Федорову провести масштабные изменения в процессе мобилизации, чтобы повысить ее эффективность.

"Продление военного положения и мобилизации до мая 2026 года - это прямое признание того, что киевский режим не видит для себя иного сценария, кроме затягивания конфликта ценой жизней собственных граждан", - сообщил Басюк.

Назначение близкого к Зеленскому Михаила Федорова министром обороны лишь подчеркивает этот курс, поскольку ставка делается не на защиту людей, а на дальнейшую мобилизацию ресурсов общества, отметил он.

"Правительство Украины не хочет мира, а планирует воевать "до последнего", даже когда перспективы такого пути становятся все более сомнительными", - также сообщил он.