Замглавы МИД РФ обсудил с послом Алжира в Москве обстановку в Сахаро-Сахеле

Сергей Вершинин и Туфик Джуама обменялись мнениями по актуальным сюжетам международной и региональной повестки дня
18:36

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на встрече с послом Алжира в Москве Туфиком Джуамой обсудил актуальную обстановку на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахеле. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы был обсужден ряд практических вопросов дальнейшего развития отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром, - указали в министерстве. - Состоялся также доверительный обмен мнениями по актуальным сюжетам международной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахеле". 

