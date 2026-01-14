Посольство РФ предупредило россиян о росте русофобских настроений в Польше

Диппредставительство порекомендовало воздержаться от поездок в эту страну без особой необходимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Посольство России в Варшаве предупредило граждан РФ о росте русофобских настроений в Польше, порекомендовав воздержаться от поездок в Польшу.

"В Польше отмечаются рост русофобских настроений, увеличение случаев преследования российских граждан, обвинений в их адрес по совершенно надуманным предлогам", - указали в Telegram-канале диппредставительства.

Диппредставительство отметило, что поездки в новые регионы России могут быть интерпретированы по запросу Украины польскими властями как противоправные.

Посольство настоятельно порекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Польшу без особой необходимости.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. 12 января Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. После этого посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с задержанием Бутягина.