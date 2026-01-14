Дмитриев запустил в Х опрос о возможной отставке Стармера

По данным на 22:45 мск, 96% пользователей считают, что премьер-министр Великобритании должен уйти со своей должности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил голосование в Х о том, должен ли премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйти в отставку.

Согласно опросу, по данным на 22:45 мск, 96% пользователей считают, что премьер-министр должен уйти со своей должности. В свою очередь, 4% опрошенных так не считают.

К настоящему моменту в голосовании приняли участие 615 пользователей.

Ранее Дмитриев также выразил мнение, что в Великобритании в ближайшее время может произойти замена премьер-министра, которая окажется "не лучше". По его мнению, проблема заключается в пробужденном глобалистском "глубинном государстве", которое разрушает западную цивилизацию.