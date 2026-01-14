Бастрыкин рассказал, почему 15 лет назад СК выделили в самостоятельное ведомство

Председатель Следственного комитета сообщил, что одной из причин стало стремление эффективно реагировать на возникающие угрозы и вызовы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Стремление вывести следствие на новый уровень и эффективно реагировать на возникающие угрозы и вызовы стало причиной образования самостоятельного Следственного комитета. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС к 15-летию со дня образования ведомства.

Следственный комитет был создан 15 января 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации". "Создание нового ведомства само по себе стало не только серьезным вызовом, но и знаковым событием в развитии отечественной правоохранительной системы. Ведь руководство страны не случайно приняло решение вернуть к жизни концепцию независимого следствия, которая была впервые реализована еще при императоре Петре I. Оно определялось стремлением вывести следствие на качественно новый уровень и эффективно реагировать на возникшие угрозы и вызовы, с которыми столкнулась наша страна на очередном этапе исторического развития", - рассказал Бастрыкин.

По его словам, за 15 лет удалось сформировать слаженную систему следствия и криминалистических подразделений, обладающих передовой техникой и современными методиками, создан ведомственный экспертный центр, позволяющий оперативно проводить сложные экспертизы и не затягивать сроки следствия, на принципиально новых подходах организован процесс работы с обращениями граждан, расширены возможности для их подачи. "Главное - реально услышать людей, вникнуть в их проблемы и предпринять все возможное для их решения. И с такими подходами постепенно стало повышаться доверие общества к Следственному комитету России", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что как руководитель ведомства старается сам вникнуть в конкретные ситуации и проблемы, на которые нужно отреагировать без промедления. "Конечно, лучшим вариантом развития событий становятся ситуации, когда принятые нами меры достигают цели, закон и справедливость торжествуют. Это самые приятные моменты в работе. <...> И это компенсирует все затраченные силы. Поэтому пока у нас столько дел, лично мне о профессиональном выгорании рано говорить", - сказал Бастрыкин.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00.