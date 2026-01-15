Председатель избиркома Запорожской области Катющенко осталась во главе комиссии

Суд ранее отменил указ губернатора региона Евгения Балицкого об отставке главы облизбиркома

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко осталась в должности после указа губернатора региона Евгения Балицкого о ее увольнении, а затем его отмены судом. Сейчас коллектив во главе с Катющенко проводит подготовку к выборам в Госдуму, сообщили ТАСС в избиркоме.

"Избирательная комиссия Запорожской области во главе с председателем ИК ЗО Галиной Анатольевной Катющенко работает в режиме подготовки к проведению выборов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации IX созыва на территории Запорожской области. Проводятся организационные мероприятия", - ответили в пресс-службе на вопрос ТАСС о текущем режиме работы избиркома.

Суть вопроса

Указ Балицкого об освобождении Катющенко от обязанностей члена избиркома региона и ее председателя был опубликован 23 октября 2025 года. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что оспорит указ Балицкого и направит в Генпрокуратуру обращение. По словам Памфиловой, изданный главой региона документ "не имеет юридической силы". В свою очередь Балицкий заявил, что действовал в рамках своих полномочий, а антикоррупционный комитет Запорожской области обнаружил десятки млн рублей на счетах главы областного избиркома, происхождение которых она якобы не могла объяснить.

Прокуратура региона 7 ноября подала в суд иск, в котором просила признать незаконным и отменить указ губернатора. В ходе проверки прокуратура региона установила, что допущенные Катющенко нарушения порядка предоставления сведений о доходах носят технический характер. Поэтому они не могут служить достаточным основанием для отстранения Катющенко от исполнения обязанностей, кроме того, были допущены грубые нарушения федерального законодательства.

Мелитопольский межрайонный суд 5 декабря признал незаконным и отменил указ губернатора Балицкого об освобождении от должности Катющенко. Как сообщил ТАСС после заседания представитель ответчика, губернатор будет обжаловать решение. Ранее Балицкий своим указом также освободил от обязанностей члена и секретаря региональной избирательной комиссии Елену Сивенкову. Его суд также отменил.

Балицкий 26 декабря в своем Telegram-канале написал, что на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой "урегулировали проблемные вопросы".