В МИД РФ прибыла временная поверенная в делах Великобритании

Причины не назывались

Редакция сайта ТАСС

© Елизавета Малкина/ Александр Бурмистров/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия прибыла в здание МИД России на Смоленской площади, передает корреспондент ТАСС.

Дипломат проследовала в министерство без комментариев для журналистов. Ранее в МИД РФ сообщили, что Долакия вызвана в дипведомство, причины не назывались.

9 декабря Минобороны Великобритании в X распространило заявление о гибели своего военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытаниями вооружений ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее указал, что Москва сделает все необходимые выводы из участия британских военных в конфликте на Украине.

Кроме того, 15 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" подготовила планы укрепления обороноспособности Украины и развертывания сил на ее территории в случае необходимости. Лавров подчеркнул, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.