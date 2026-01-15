Россия заявила протест Британии из-за агента спецслужб в посольстве
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вызванной в МИД России временной поверенной в делах Британии Дейни Долакии заявлен решительный протест в связи с принадлежностью британского дипломатического сотрудника в Москве к спецслужбам. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ.
"15 января в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия, которой заявлен решительный протест в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании", - отметили в МИД.
Британский дипломат должен покинуть страну в двухнедельный срок, указали в российском дипведомстве.
"С учетом этого, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация данного лица отзывается, - указали в МИД. - Ему надлежит в двухнедельный срок покинуть Российскую Федерацию".
"Вновь было подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Указано, что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны", - заметили в МИД.
МИД РФ также пообещал зеркальный ответ в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации.