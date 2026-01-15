ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Захарова указала, что США не являются исторически близкой Германии страной

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что выходцев из германских земель в США, действительно, много, особенно, в так называемом немецком поясе на Среднем Западе
07:33

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала главе МИД ФРГ Йоханну Вадефулю на несоответствие действительности его слов об исторической близости Германии с Соединенными Штатами.

Она обратила внимание на публикацию Вадефуля в Х после его поездки в США и встречи с американскими конгрессменами, в которой он отметил, что со Штатами "Германию связывают исторические сложившиеся отношения, с которыми по многогранности едва ли могут сравниться наши связи с какой-либо другой страной".

"Сложно назвать Германию "наиболее исторически близкой для Америки страной". Да, выходцев из германских земель в США, действительно, много, особенно, в так называемом немецком поясе на Среднем Западе. Но вот немецкое культурное влияние во все периоды истории было довольно ограниченно. Его не сравнить ни с британским, ни с ирландским, ни с итальянским наследием", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

В связи с этим Захарова указала на ряд не отвечающих подобным заявлениям и реальности геополитических особенностей Германии.

"Это разве с американцами немцы говорят на одном языке? А как же австрийцы и швейцарцы? Как же жители Лихтенштейна? Это с американцами у ФРГ единая валюта? Это с США Германия находится на одном и том же континенте и делит общую границу? Это с Вашингтоном Берлин реализует торговые, инфраструктурные и интеграционные проекты? - заметила официальный представитель МИД РФ. - Разве Штатами руководили представители многочисленных немецких королевских домов, а прусские принцессы превращались в императриц? А как же вековые немецко-австрийские связи, в конце концов?"

"Возможно, мы не до конца понимаем значение слова "многогранность"? ;)", - иронично резюмировала Захарова. 

