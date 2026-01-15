ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МИД РФ даст зеркальный ответ, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации

Российское дипведомство сделало соответствующее предупреждение
08:38

Здание МИД РФ

© Александр Ярик/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия даст зеркальный ответ в случае принятия Великобританией мер по эскалации ситуации с выявлением британского сотрудника спецслужб, работающего под прикрытием на территории РФ. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства в связи с отзывом аккредитации у сотрудника британского посольства в Москве.

"Сделано предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ", - указали в дипведомстве. 

