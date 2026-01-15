Британского дипломата у МИД РФ встретила толпа протестующих против политики Лондона

Митингующие держали плакаты с лозунгами "Британия - страна террорист", "Ваше оружие убивает детей" и "Лондон сеет смерть"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Несколько десятков протестующих против политики Лондона собрались у здания МИД России на Смоленской площади, куда была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, передает корреспондент ТАСС.

Митингующие встретили дипломата, держа в руках плакаты с лозунгами "Британия - страна террорист", "Ваше оружие убивает детей" и "Лондон сеет смерть". Долакия покинула МИД РФ без комментариев под крики протестующих. Также на выезде митингующие пытались заблокировать автомобилю дипломата дорогу.