Медведев объяснил обвинения против Тимошенко борьбой Зеленского с конкурентами

Политическую борьбу в Киеве зампред Совбеза РФ сравнил со схваткой свиней "за право доступа к корыту с помоями"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Выдвигаемые украинскими структурами обвинения в коррупции против бывшего премьер-министра и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко объясняются желанием Владимира Зеленского "зачистить" политических конкурентов. Такое мнение высказал в своем канале в Max зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Саму политическую борьбу в Киеве он сравнил со схваткой свиней "за право доступа к корыту с помоями". Зеленский, по оценке Медведева, скорее всего, "начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов" - назначил на должность главы своего офиса "валета с террористическим прошлым" Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), а против "дамы с косой" Тимошенко по указке из Вашингтона инициировал уголовное дело.

"Видимо, дама решила, что пора вернуться в игру, выборы ведь все-таки вполне возможны", - пояснил зампред СБ РФ.

Но Зеленский, заметил Медведев, не учел "простых уроков истории": "Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому "майдану", или к позорному бегству обидчика из страны".

Тимошенко подозревается в подкупе депутатов Верховной рады с целью расширить собственную фракцию и упрочить политическое влияние.