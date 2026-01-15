Захарова отметила признание работы СК в мире

По словам официального представителя МИД РФ, ведомство первостепенное значение придает взаимодействию с комитетом по вопросам защиты советского мемориального наследия за рубежом, закрепления квалификации преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в мире высоко ценят профессионализм сотрудников Следственного комитета России и достигнутый уровень взаимодействия по борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом и киберугрозами.

"Следственный комитет ведет широкий спектр вопросов, касающихся международного сотрудничества в области уголовного правосудия, обмена информацией и лучшими практиками в расследований преступлением. Мы знаем, что за рубежом, включая такие площадки, как БРИКС и ШОС, высоко ценят профессионализм сотрудников комитета и достигнутый уровень взаимодействия по темам эффективного противодействия транснациональной преступности, терроризму и киберугрозам. Это вызывает настоящую неподдельную гордость", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что 15 января, в 15-летие со дня основания Следственного комитета России, будет сказано очень много важных слов. "Уверена, что руководство страны, коллеги, профессионалы, представители общественности будут говорить в том числе и о том, что за время, прошедшее с момента создания, ваша организация достигла выдающихся успехов в сфере правоохранительной деятельности, развития профильных связей. Все это безусловно так, но я бы хотела остановиться на том компоненте, который чрезвычайно важен Министерству иностранных дел Российской Федерации и нашим дипломатам, которые работают за рубежом, находясь на "дипломатической передовой", - добавила она. - Следственный комитет вносит неоценимый вклад не только в повышение уровня безопасности нашего государства, но и в укрепление дружеских внешних связей России".

По словам дипломата, МИД первостепенное значение придает взаимодействию с комитетом по вопросам защиты советского мемориального наследия за рубежом, закрепления квалификации преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны в качестве геноцида народов Советского Союза. "Вскрытые в ходе вашей системной и кропотливой работы факты доносятся нами до мировой общественности. Какая за этим стоит фундаментальная глубинная работа! И делается это во имя защиты исторической правды и увековечивания памяти миллионов безвинных сограждан, павших жертвами нацизма и человеконенавистнической идеологии", - подчеркнула Захарова.

"Идеологическая борьба с неонацизмом и изобличение преступлений киевского режима на международной арене были бы невозможны без постоянного содействия и материалов Следственного комитета. Ваш самоотверженный труд приближает достижение целей и задач специальной военной операции, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - отметила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ поздравила Следственный комитет России с юбилеем и поблагодарила за тесное взаимодействие, в том числе и на информационном направлении. "Мы желаем крепкого здоровья вам, вашим семьям, дальнейших успехов в нелегкой, но такой важной деятельности на благо России!" - добавила дипломат.