Статус сторонника ЕР у директора "Куршской косы" приостановили после задержания

Анатолий Калина на территории нацпарка организовал незаконную вырубку деревьев с целью дальнейшего создания на участке комплекса частных сооружений, предназначенных для коммерческого проживания туристов

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Совет сторонников регионального отделения "Единой России" принял решение о приостановлении статуса сторонника партии в отношении директора нацпарка "Куршская коса", депутата местного заксобрания Анатолия Калины после его задержания правоохранительными органами. Об этом говорится в протоколе заседания совета (имеется в распоряжении редакции).

"Совет сторонников Зеленоградского местного отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" решил: принять решение о приостановлении статуса сторонника партии в отношении Калины Анатолия Анатольевича", - сказано в документе. Уточняется, что решение принято в связи с полученной информацией о возбуждении уголовного дела в отношении Калины.

Уголовное дело в отношении директора федерального государственного учреждения "Национальный парк "Куршская коса" Калины возбудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории нацпарка организовал незаконную вырубку деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью дальнейшего создания на участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для коммерческого проживания туристов.

При этом подозреваемый, чтобы скрыть следы, пропустил на территорию национального парка специализированную технику для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза древесины и выравнивания участка, а также сам контролировал выполняемые действия.

Как полагает следствие, в результате особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей. Подозреваемый задержан, допрошен, по месту жительства проведен обыск. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, в рамках расследования в отношении ряда фигурантов, которые, по данным следствия, участвовали в незаконной вырубке лесных насаждений и сокрытии следов преступления, проводятся следственные действия.